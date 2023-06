Una semana para el único concierto de Motley Crue y Def Leppard en España

No queda nada para el único concierto en España que ofrecerán las dos míticas formaciones. Englobada dentro de su The World Tour 2023, las dos bandas han triunfado en Estados Unidos y están haciendo lo propio por el resto del mundo. La gira, producida por Live Nation, no tendrá a ninguna de las dos emblemáticas bandas como telonera, ambas son igual de importantes y así lo están dejando ver en todos sus conciertos conjuntos.

Hace pocas semanas fue el propio de Joe Elliot de Def Leppard el que apareció en un vídeo en sus redes, para comentar: «Después de volver a la carretera y realizar una monumental gira de verano en Estados Unidos y Canadá este año, estamos más que encantados de llevar esta enorme gira de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de empezar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años. Estamos deseando veros por ahí, en algún lugar pronto».

Por su parte, y por lo que hemos podido leer y ver en vídeos de actuaciones, Motley Crue, una de las bandas reinas del sleaze rock californiano, se mantienen en plena forma y están ofreciendo conciertos inolvidables. Parece que el nuevo guitarrista, John 5, que ha pasado a sustituir a Mick Mars, funciona a la perfección con el resto de la banda.

El concierto se celebra el 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

Entradas aquí