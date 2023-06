Una semana para la visita de Rammstein

Ya queda menos para la visita de Rammstein, cuya gira europea de estadios en 2023 que pasará por nuestro país. Será el viernes 23 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

El imponente montaje escénico que se eleva hacia lo más alto del estadio, un espectáculo lleno de fuego y llamas, una banda perfectamente sincronizada, y la combinación de humor y drama en la puesta en escena de Rammstein. Todo esto lo convierte en una experiencia única en el mundo de la música, tanto en términos de estilo como de magnitud, y con una calidad indiscutible.

La banda alemana contará con el dúo de pianistas francesas ABÉLARD como banda invitada.

Entradas de Rammstein nominativas:

Viernes 23 de junio en Madrid – Madrid (Estadio Cívitas Metropolitano) + ABÉLARD

18:00 horas: Apertura de puertas

Las entradas está a la venta en doctormusic.com y entradas.com.

IMPORTANTE: A petición expresa del artista, las entradas para este concierto serán nominativas y llevarán impreso el nombre y apellidos que se faciliten en el momento de realizar la compra. Para poder acceder al estadio tendrá que entrar la persona que aparece como titular de las entradas, con su DNI, junto con el resto de usuarios de las entradas compradas por él (máximo 6 entradas). Las entradas nominativas no permitirán el acceso al estadio si sus portadores no cumplen este requisito. Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable y el acceso a menores de 6 años no estará permitido en este concierto. Está prohibida la reventa de las entradas (ver condiciones en doctormusic.com/condiciones). En consecuencia, las entradas adquiridas en Viagogo, StubHub u otras webs de reventa quedan anuladas sin reembolso y no dan derecho a asistir al concierto ni ningún otro derecho.