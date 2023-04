Visor Fest cierra su cartel con Echo & The Bunnymen, The Church e Inspiral Carpets

Visor Fest regresa al recinto de la Fica de Murcia el próximo viernes 22 y el sábado 23 de septiembre de 2023 con un cartel que vuelve a estar a la altura de las expectativas. La cita con la mejor música de los 80 y los 90 dará continuidad a su exitosa última edición con un plantel de artistas que hoy se completa.

Hace pocos días conocíamos que Echo & The Bunnymen regresarían a nuestro país para celebrar sus cuatro décadas imborrables en su gira “Celebrating 40 Years Of Magical Songs”, un tour que también recalará en Visor Fest. Junto a ellos, otra leyenda del post-punk, los australianos The Church que vendrán a presentar The Hypnogogue, vigésimo sexto trabajo de una larga carrera llena de temas memorables que seguro recuperan en una actuación que se espera memorable, como todo lo que hacen los de Steve Kilbey.

Completan el cartel los legendarios Inspiral Carpets, mitos de la música madchester junto a The Stone Roses y Happy Mondays, poseedores de obras memorables com Life de 1990, The Beast Inside de 1991 o Devil Hopping de 1994. Su pop psicodélico promete hacernos bailar.

Los tres se unen a los ya confirmados Suede, Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Nada Surf, The Primitives y Mercromina.

Entradas para Visor Fest

Las entradas están a la venta en la web del festival a un precio 75 euros (más gastos de gestión), y con descuentos especiales para personas con movilidad reducida y también para menores de edad.