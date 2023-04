Echo & The Bunnymen nos visitarán en septiembre

Echo & The Bunnymen anuncian fechas en nuestro país para de su “Celebrating 40 Years Of Magical Songs”, bautizado así porque repasa lo más granado de su larga y aplaudida trayectoria, la de una las formaciones más icónicas e influyentes del rock británico.

La banda, que nació en Liverpool a finales de los años 70, se convirtió rápidamente en una de las formaciones de post-punk más sugestivas de la época, lanzando su debut Crocodiles en 1980. Hasta 1984, publicaron lo que se puede considerar como su obra imprescindible, incluyendo Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984). Entre 1988 y 1997, el cantante abandonó el grupo y parecía que los días de la banda estaban contados. Sin embargo, McCulloch regresó a la banda y recuperaron su vigor con el magnífico Evergreen (1997). Desde entonces, han seguido entregando nuevos lanzamientos que han demostrado su capacidad para mantenerse en la cima de su carrera.

Tras el realmente fallido The Stars, The Ocean & The Moon (2018) en el que reinterpretaban sus grandes clásicos un poco de aquella manera y a la espera que llegue un disco que de continuidad a su última entrega, Meteorites (2014), la banda de Ian McCulloch y Will Sergeant celebra sus 40 años de carrera.

Toma nota de las fechas de Echo & The Bunnymen

24 Sep 2023 · MISLATA (Valencia) · Sala Repvblicca – Entradas

26 Sep 2023 · MADRID · La Riviera – Entradas

29 Sep 2023 · BARCELONA · Razzmatazz 1 – Entradas