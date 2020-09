Washed Out – Purple Noon (Sub Pop/Popstock!) 

Hace ya una década que Ernest Weatherly Greene Jr. se maneja al frente de su proyecto Washed Out, tiempo suficiente para que el de Georgia haya concretado específicamente y a conciencia el sonido que buscaba. Un logro que, así mismo, viene acompañado de consecuencias de todo tipo. Por un lado el músico sabe cómo trabajar esos parámetros y lo hace con habilidad, buen gusto y una evidente limpieza de formas. Por otro lado y al mismo tiempo, la fórmula comienza a repetirse y el cuarto álbum de estudio del músico incluye muy pocas o nulas sorpresas con respecto a entregas previas.

Purple Noon (Sub Pop, 20) es un disco centrado en las consecuencias de una ruptura sentimental, en un objetivo tan certero por parte de su autor que tanto el aspecto como el hilo argumental de la obra apenas varía a lo largo de sus cuarenta y dos minutos. Es verdad que todas y cada una de las diez canciones aquí prensadas cumple su cometido mínimo, sin escatimar en detalles bien colocados y concretando ese pop electrónico de medios tiempos, melancolía y cierta querencia shoegaze que tan bien se la da al americano. Pero no es menos cierto que ese trascurrir que abarca desde el primer tema hasta el último termina por caer en la inercia, motivando cierta sensación de hastío o desconexión. La referencia tiene claras destacadas que se encargan de activar las emociones, caso de la inicial “Too Late”, “Hide”, la espléndida “Time To Walk Away”, “Face Up”, o la exquisita “Game Of Chance”. Junto a ellas aparecen compañeras de viaje apropiadas pero más grisáceas, en ocasiones incluso plomizas, del tipo de “Leave You Behind”, “Reckless Desires”, “Paralyzed” o “Don’t Go”.

Purple Noon (Sub Pop, 20) es “otro” disco de Washed Out, y no cabe clasificarlo ni como uno especialmente bueno –el elepé se sitúa, por ejemplo, lejos del acierto global de Paracosm (Sub Pop, 13) o del debut Within And Without (Sub Pop, 11)– ni tampoco debería suponer un borrón en el expediente de Greene. Se trata, en definitiva, de un trabajo algo anecdótico, con luces y algunas sombras (más por lo inocuo que por despropósito propiamente dicho), que seguramente cumplirá las expectativas de los más fanáticos y dejará un sabor de boca entre tibio y agradable en el resto. Ni más, ni menos.

