Weyes Blood estrena el vídeo de ‘Twin Flame’

Weyes Blood estrena el vídeo para «Twin Flame», una de las grandes canciones del que fue su último álbum, And In The Darkness, Hearts Aglow, mejor disco de 2022 en Muzikalia.

La propia Natalie Mering protagoniza este nuevo video deliciosamente macabro y escalofriante, dirigido por Ambar Navarro. En un doble papel, Mering interpreta a un alma anhelante que deambula por los pasillos vacíos de un oscuro castillo después de que su misterioso esposo se ha marchado a caballo en la noche.

Weyes Blood presentará su quinto álbum en nuestro país, ese que habita un espacio-tiempo que es difícil aprehender, y es complicado de situar en alguna coordenada factible: romanticismo kamikaze en tiempos de alienación virtual.

Los shows están programados para el 30 de octubre en La Paqui y el 31 de octubre en Sala Apolo, y prometen ser mucho más que simples conciertos: serán ceremonias en las que se podrá apreciar la habilidad escénica de Mering, que transmite con gran intensidad la densidad y la exuberancia de sus canciones.

Disfruta el vídeo de ‘Twin Flame’ de Weyes Blood