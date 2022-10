White Lies estrenan un tema inédito que estará en la edición expandida de su disco

White Lies volvían el pasado febrero con nuevo disco, la continuación de FIVE, un álbum llamado As I Try Not To Fall Apart que se edita ahora en una edición expandida con cuatro nuevos temas inéditos. Una nueva versión en formato digital que estará disponible este próximo viernes 21 de octubre a través de [PIAS].

Lo nuevo de los británicos ha sido producido por Ed Buller (Suede) en los estudios Sleeper and Assault and Battery de Londres. Se anuncia como el disco más extenso de White Lies hasta la fecha, y en él encontramos rock explosivo, electro-pop, sonidos inspirados en el progresivo, ritmos con tintes funk y algunos de los ganchos más representativos del sonido del grupo. Hoy podemos escuchar una de esas cuatro piezas, «Harry McVeig ha comentado: «Breakdown Days se escribió en medio del primer confinamiento en el Reino Unido. La canción refleja mi estado de ánimo en ese momento, me sentía atrapado de muchas maneras al no poder hacer una gira o trabajar. La letra trata sobre el anhelo de hablar de tus problemas, pero debido a vivir encerrado con alguien, nunca puedes perder la cabeza por completo. Siempre me gusta disfrazar letras bastante oscuras en canciones pop y me encanta el contraste en esta canción. ¡Estoy seguro de que todos nos disfrazamos de vez en cuando!» Escucha ‘Breakdown Days’ de White Lies