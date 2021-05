Wolf Alice adelantan otro tema de su tercer disco

Wolf Alice regresan el próximo 11 de junio con el que será su tercer disco, Blue Weekend, que se lanzará a través de Dirty Hit.

Tras desvelarnos la evocadora “The Last Man On Earth” hace algunas semanas y la energía visceral de “Smile”, llega un tercer adelanto, “No Hard Feelings”, una delicada balada que logra el equilibrio entre la complejidad emocional y la composición directa.

Según comenta Ellie Rowsell de Wolf Alice “Empecé tratando de hacer una canción muy cursi, casi de Motown, tipo Ronettes sobre el final de una relación, y sintiendo ‘¿Cuál es el punto de ser miserable por eso?’ Pero fue corto, porque originalmente se tocaba muy rápido. Traté de hacerlo más largo, pero no tenía más palabras, había dicho todo lo que quería decir perfectamente y no quería arruinarlo con más. Así que, en cambio, lo reducimos y me sentí mucho más conmovida por eso”.

Escucha “No Hard Feelings” de Wolf Alice