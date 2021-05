Escucha “Pow”, lo nuevo de The Go! Team

“Pow” es el nuevo single de The Go! Team. Una pieza adictiva que une las rimas de Ninja con flautas, ritmos de caja y una línea de bajo hipnótica y plana. Es una alerta roja en ritmo, música para deslizarte a la pista de baile.

Sobre Pow comentan: “Siempre me ha interesado cambiar entre secciones dentro de la misma canción, un poco como saltar de canal. Esta canción canaliza a Curtis Mayfield un segundo, elevando las cuerdas del Mellotron después. El rap de la vieja escuela de Ninja se codea con el bombardeo de guitarras- The Go! Team siempre ha tratado de la diferencia entre las cosas ”

El próximo 2 de julio llega Get Up Sequences Part One vía Memphis industries, la continuación de lo que fue su último trabajo, Semicircle (2018).

Escucha “Pow” de The Go! Team