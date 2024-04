Yard Act – Where’s My Utopia? (Island / Music As Usual)

Ya lo decían Los Módulos: todo tiene su fin. Por eso, la oleada de revival post punk que avivó el desencanto post-Brexit es más que evidente que tarde o temprano se empezará a desinflar. Un claro índice de ello es el disco tan descafeinado que acaban de publicar IDLES. Y es que la cosa no da para tanto. Al fin y al cabo, se trata de un invento del pasado. Quedarán los que mejor tengan interiorizado aquello del “renovarse o morir”.

Quizás sea este el caso de Yard Act. Una banda que con su debut The Overload (2022) se integraba en toda esta corriente post-Brexit, con guitarras al frente, pero también con una óptica mucho más comercial y centrada en las canciones, tradicional, si así lo quieren, que la mayor parte de sus congéneres. Eso -y a lo mejor también colaborar con Elton John en la regrabación del single “100% endurance”- les separó un tanto de la masa de grupos que enarbolaban esa bandera del, digamos, “post-Brexit-post-punk”, valga el palabro.

Ahora vienen con un disco que les separa todavía más de todo eso. Un segundo disco muy diferente del primero, algo muy valiente, teniendo en cuenta que este se llevó no pocos laureles. Lo fácil hubiera sido continuar en la línea, pero eso significa seguir en la cubeta del post-punk y no sé si les hubiera beneficiado realmente. La nave empieza a hacer aguas, ellos tienen el suficiente talento y oiga, la música está para investigarla, para retorcerla, para hacer tu propia versión. Y es lo que han hecho. Ole por ellos.

Por eso, si alguien esperaba encontrar aquí el temperamento más cercano al rock y centrado en las guitarras que se desplegaba en The Overload, este no va a ser el disco. Where’s My Utopia? es el álbum de una banda que se deja ser, que no tiene miedo a explorar y ver hasta dónde puede llegar. Un trabajo poliédrico, eufórico, que abarca muchos géneros y que los filtra hacia algo totalmente propio e intransferible respecto de sus autores. Un ejercicio de reinvención, si no plena, ya que tampoco dejan de ser los que eran antes, poco frecuente en estos tiempos, tan dados siempre a la limitación estilística y la poca imaginación.

Tal vez por eso Where’s My Utopia? recuerda, salvando las evidentes distancias generacionales y estilísticas, no poco a Parklife, de Blur. Un disco aquél también multicolor que pretendía, además, al igual que este, retratar la sociedad desde una óptica juvenil y desenfadada. El segundo disco de Yard Act se acerca bastante al logro de ese objetivo a base de usar esa paleta multicolor de la que hablábamos. De hecho, la primera en la frente: la apertura con la prodigiosa “An illusion”, que combina música urbana y pop con sumo desparpajo es ya toda una pista de por dónde van a ir los tiros. En mil direcciones y en ninguna.

La mezcla va a ser la tónica general, junto a algunas canciones que aún recuerdan a The Overload (“Dream job”, “When the laughter stops”), la banda se sumerge en el funk (la estupendísima “We make hits”), el spoken word a la Sleaford Mods (“Down by the stream”), la psicodelia vaporosa (“The Undertow”) o la sinfonía avant-garde (“Blackpool illuminations”) en un conjunto poderoso que, en opinión de quien suscribe, supera con creces a su debut haciendo gala de arreglos llenos de imaginación, sonido excepcionalmente logrado y una amplitud de miras que convierte lo suyo en muestra de un talento al alcance de pocos compañeros de generación. Y lo más importante, plenamente disfrutable, que al fin y al cabo no dejamos de hablar de un disco pop. Y pop a lo grande, como debe ser.

Escucha Yard Act – Where’s My Utopia?