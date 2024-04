DarkMad presenta su edición más ecléctica en 2024

DarkMad vuelve a Madrid los próximos 10 y 11 de mayo en Autocine Madrid. Una edición en la que se apuesta por el eclecticismo, sin renunciar a la música oscura en todos sus géneros.

Bandas míticas como Christian Death, Clan Of Xymox, Die Krupps, Parade Ground y Ost + Front, con artistas internacionales como las nórdicas Kaelan Mikla, los estadounidenses Bestial Mouths, o los “based in Berlin” Petra Flurr & Unhuman, así como con bandas nacionales entre los que destacan Spammerheads, Signal Machine (Dj Pepo y Kamerox), Putilatex o Brodmann 41.

Así mismo, DarkMad 2024 ha abierto una ventana a otras disciplinas artísticas (exposiciones, instalaciones) y a un market que apuesta por la sostenibilidad y la tecnología. Cristina del Barco, fotógrafa oficial del festival, Louis Dambaya, Rara Avis, Zhannaona, Alma Diamante, Noelia Ortega y Ana Rico son fieles representantes de la moda sostenible, el placer de lo artesano, el gusto por lo vintage y la importancia de la tecnología en sus creaciones.

El colectivo queer y LGTBI también estarán ampliamente representados por artistas como Rob Seol Dj aka Queer Cum, miembro de Putilatex, entre otros.

Una de las novedades de esta tercera edición es la emisión en exclusiva en Radio3 Extra del directo de Putilatex y la dj madrileña, afincada en Berlín, From Hell, acciones que tendrán lugar tras el encuentro y con las que tanto los asistentes como los que no pudieron acudir tendrán la oportunidad de vivir un poquito de lo que aconteció en DarkMad 2024.

Cartel DarkMad

Amduscia, Amnistia, Auger, Bestial Mouths, Blac Kolor, Brodmann41, Christian Death, Clan of Xymox, Die Krupps, Empathy Test, Estrella Xtravaganza, Girls Under Glass, ITCN, Kaelan Mikla, Lights of Euphoria, Maschinenkrieger KR52, Miranda Sex Garden, Neon Electronics (ex The Neon Judgement), Onyx Unleashed, Ost+Front, Parade Ground, Putilatex, Rue Oberkampf, Signal Machine (live EBM by N3uron4l+Kamerox), Spammerheads, Spherical Disrupted, The Crackwhore Babies, The March Violets, y Unhuman+Petra Flurr.

DJs participantes

Charly Sodiaz (DarkMAD official DJ), From Hell, DJ JanaDark, Juan Paul DJ, NEURON4L (by DJ PEPO), Rob Seol DJ (aka Queer Cum).

Entradas para DarkMad

Puedes comprar las entradas en www.woutick.es y www.darkmad.net