ZZ Top avanzan su nuevo álbum, en el que participó Dusty Hill

ZZ Top regresa a sus inicios con el primer avance del que será su próximo nuevo álbum RAW, que se publicará el 22 de julio a través de Shelter Records/BMG.

“Brown Sugar” es la canción que abrirá RAW, y en sí misma es un homenaje a la banda. “Brown Sugar” de ZZ Top, escrita por Billy F Gibbons, no debe confundirse con la canción de The Rolling Stones del mismo título, se edito como single tres meses después de la publicación del primer disco de los barbudos tejanos.

RAW se grabó y filmó para el documental de Netflix nominado al Grammy , “That Little Ol’ Band From Texas”, en un ambiente íntimo en el famoso salón de baile tejano “Gruene Hall” entre Austin y San Antonio. El lugar histórico que de data de 1878 y ha estado en uso desde entonces. Billy Gibbons, Frank Beard y el difunto Dusty Hill se reunieron allí para grabar canciones de una manera sencilla, básica y sincera. Y el resultado se nota en “Brown Sugar”junto con once pistas adicionales que componen el disco.

Cuando los tres miembros de ZZ Top se reunieron fabricaron el ambiente ideal para una sesión de grabación increíblemente cruda (titulo en castellano del disco) y real, parte de la cual se ve en la película. ‘RAW’. Todo esto estará disponible en vinilo de 180 gramos, CD y a través de plataformas digitales. El álbum está producido por Billy F Gibbons, diseñado por Jake Mann y GL G-Mane Moon y mezclado por Ryan Hewitt. El disco, se publica en homenaje a la memoria de Dusty Hill, su -siempre recordado- bajista, que falleció el año pasado.

