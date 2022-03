Paraíso confirma sus primeros artistas: Seth Troxler, Shygirl, TSHA, Baiuca y más

Tras dos años sin celebrarse, Paraíso vuelve a Madrid. El festival de música electrónica seguirá apostando por un cartel con artistas visionarios de distintas procedencias, culturas y lenguajes artísticos, pero en un formato menor a sus primeros años.

Parai?so regresa al campus de la Universidad Complutense de Madrid los di?as 24 y 25 de junio con un nuevo formato que contará con 34 artistas, tres escenarios y un aforo limitado a 8.500 personas cada di?a. Seguira? apostando por la calidad en la programacio?n musical y en los servicios, por mantener una experiencia muy cuidada y una atmo?sfera especial, con un ambiente tolerante e inclusivo.

El cartel de esta edición de Paraíso pone el foco en los orígenes del festival: la pista de baile, la diversidad de estilos que comprende la música electrónica y la calidad de la obra de estos artistas. En su primer avance confirman la presencia de: Seth Troxler, Shygirl, TSHA, Baiuca, Rusowsky, Hunee, Ivan Smagghe, Crystal Murray, Roman Flu?gel, Jeremy Underground, Chico Blanco, Sofia Kourtesis, Bradley Zero y Kamma & Masalo.

También suman a algunos representantes escena electro?nica de Madrid: Flaca, Javi Redondo b2b A?lvaro Cabana, Depaart, Cascales, Ears On Earth, Two Ex, OG Juan y Yahaira.

Abonos para Paraíso 2022

Los abonos están a la venta a un precio especial de 55 € en su página web.