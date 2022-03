Gira Vibra Mahou by Mad Cool con Nothing But Thieves, The White Buffalo y Noga Erez y más

Vibra Mahou by Mad Cool 2022 llega para calentar los motores del festival madrileño.

El tour vuelve con ocho bandas: Nothing But Thieves, The White Buffalo, Aleesha, Noga Erez, Eli “Paperboy” Reed, The Bellrays, Brass Against y un grupo sorpresa que protagonizará un “secret show” en La Riviera. La gira, que pasará por Madrid, Valladolid, Vitoria, Valencia y Santiago de Compostela, promete trasladar la esencia del festival a las salas.

El primer concierto será el 6 de abril en la Sala Cool de Madrid con el directo de Aleesha, una de las referencias de la escena urbana española con poco más de cuatro años de carrera a sus espaldas. La ibicenca dio sus primeros pasos bajo el alias de ‘Baby Uzi’ con un estilo centrado en el trap, hasta evolucionar su música a la que ha ido incorporando elementos de r’n’b y hip hop melódico.

Le seguirá el directo de Nothing But Thieves el 26 de abril en La Riviera. La banda de la escena indie rock internacional llevará a la sala madrileña temas que mantienen un complejo equilibrio entre lo pasional, lo sensible, la energía de las guitarras y los destellos pop. Atmósferas oscuras, riffs hipnóticos y crescendos revestidos de épica.

En la misma sala, el 5 de mayo, llegará el folk y punk rock de Jake Smith, conocido artísticamente como The White Buffalo. Músico, cantante y compositor estadounidense afincado en California, creció escuchando discos de country, folk y punk rock, lo cual explica que su propuesta esté profundamente orientada hacia el roots rock, el folk acústico y el country blues. Aficionado a tratar temas inquietantes en las letras de sus canciones, algunos de sus temas más exitosos han sonado en series tan populares como Sons Of Anarchy o Californication.

Otra vez en la capital, a la Sala Cool llegará Noga Erez el 6 de junio, que dará su primer concierto en la capital. La cantante, compositora y productora israelí experimenta con la electrónica y el pop para abordar temas de calado social. Beats ingeniosos, atmósferas potentes y sintetizadores sientan las bases de una propuesta sobre la que hace volar un discurso tajante y comprometido.

El tour llevará también el directo de Eli “Paperboy” Reed a la Sala Jimmy Jazz de Vitoria (11 de junio), la Sala Loco Club de Valencia (16 de junio) y a la Sala El Desierto Rojo de Valladolid (17 de junio). El artista presentará temas de estética cincuentera y auténtico espíritu del rythm and blues más genuino. Admirador de figuras como a Chuck Berry o Billie Holiday, actualmente ha iniciado un viaje estilístico hacia el country.

La gira continuará con los directos de The Bellrays en la Sala Loco Club de Valencia (28 de junio), la Sala El Sol de Madrid (29 de junio), la Sala El Desierto Rojo de Valladolid (30 de junio) y la Sala Malatesta de Santiago de Compostela (3 de julio). La banda, que apostó en sus comienzos por un sonido vintage de rythm and blues sazonado con jazz, ha ido progresando hacia una combinación de punk, funk, soul y rock.

La Sala Caracol de Madrid acogerá el 5 de julio el directo de Brass Against, un colectivo de artistas que comparten el objetivo de crear música para provocar un cambio social y personal. Su universo sonoro lo protagonizan instrumentos clásicos y una sinfonía de metales pesados.

A todos estos directos se sumará el “secret show” de una banda internacional que tendrá lugar en La Riviera el 4 de julio. El artista, cuyo nombre se desvelará próximamente, dará un concierto exclusivo tan solo dos días antes del inicio del festival, que tendrá lugar en Valdebebas del 6 al 10 de julio.

Gira Vibra Mahou by Mad Cool 2022

6 Abril- Aleesha, Sala Cool (Madrid)

26 Abril- Nothing But Thieves, Sala La Riviera (Madrid)

05 Mayo- The White Buffalo, Sala La Riviera (Madrid)

6 Junio- Noga Erez, Sala Cool (Madrid)

11 Junio- Ely “Paperboy” Reed, Sala Jimmy Jazz (Vitoria)

16 Junio- Ely “Paperboy” Reed, Sala Loco Club (Valencia)

17 Junio- Ely “Paperboy” Reed, Sala El Desierto Rojo (Valladolid)

28 Junio- The Bellrays, Sala Loco Club (Valencia)

29 Junio- The Bellrays, Sala El Sol (Madrid)

30 Junio- The Bellrays, Sala El Desierto Rojo (Valladolid)

3 Julio- The Bellrays, Sala Malatesta (Santiago de Compostela)

4 Julio- Secret Show, Sala La Riviera (Madrid)

5 Julio- Brass Against, Sala Caracol (Madrid)

