25 años de Trainspotting: un film generacional y una banda sonora a la altura

Han pasado 25 años desde que viera la luz Trainspotting, una de las películas que más marcaron a la generación de los 90. Un film que tuvo una fallida continuación hace pocos años.

Volviendo a febrero de de 1996, recordemos las aventuras de esa banda de yonkis de Edimburgo que salieron de las páginas de la novela homónima del escritor Irvine Welsh y que dirigió Danny Boyle.

Ellos fueron toda una influencia para millones de veinteañeros, hoy en su mayoría padres de familia y marcaron un antes y un después en cine británico y en la cultura musical de la época. Porque igualmente, su impecable banda sonora tuvo un impacto notorio en todo aquello y no solo en ventas, que se vendió como churros sino que además se sacó un segundo volumen con algunas canciones no incluidas en la misma, pero del mismo perfil.

Su inicio frenético a ritmo del “Lust For Life” de Iggy Pop mientras Renton (Ewan McGregor), nos recitaba eso de “Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact-disc y abrelatas electricos. Elige la salud: colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos… para terminar hablándonos de su adicción a la heroína.

El desprejuiciamiento con el que se tocaban ciertos temas y esas historias del antes mencionado Renton junto a sus compinches Spud, Sick Boy o Begbie, calaron en una juventud que o bien, se sentía identificada o quedaba impactada con el lado más salvaje de la vida. Ahí había chutes, noches de fiesta, reuniones de pub, polvos de una noche, robos, muertes súbitas, sobredosis, monazos, peleas… Y todo construido en base a una banda sonora que no solo incluía a algunas de las bandas de éxito del momento, sino que con un tremendo buen gusto, recuperaba a artistas de antaño que abrieron los ojos a muchos nuevos oyentes que les descubrieron gracias a esta película.

Recordando la banda sonora de Trainspotting

Como decimos allí estaban algunos grupos que en los 90 vivieron sus mayores éxitos.

Underworld – “Born Slippy”

Blur – “Sing”

Pulp – “Mile End”

Leftfield – “A Final Hit”

Elastica – “2:1”

Pero también hacían parada en los 70 y los 80 recuperando algunos icónicos artistas

Brian Eno – “Deep Blue Day”

New Order – “Temptation”

Lou Reed – “Perfect Day”

Iggy Pop – “Nightclubbing”

Escucha la banda sonora de ambos films en Spotify

La banda sonora original contenía:

1. “Lust for Life” Iggy Pop 5:15

2. “Deep Blue Day” Brian Eno 3:58

3. “Trainspotting” Primal Scream 10:36

4. “Atomic” Sleeper 5:11

5. “Temptation” New Order 6:59

6. “Nightclubbing” Iggy Pop 4:15

7. “Sing” Blur 6:03

8. “Perfect Day” Lou Reed 3:46

9. “Mile End” Pulp 4:33

10. “For What You Dream Of” (Full On Renaissance Mix) Bedrock featuring KYO 6:30

11. “2:1” Elastica 2:35

12. “A Final Hit” Leftfield 3:17

13. “Born Slippy .NUXX” Underworld 9:46

14. “Closet Romantic” Damon Albarn 3:09

Dado su éxito, un año después se editó Trainspotting: Music from the Motion Picture, Vol. #2 que contenía:

1. “Choose Life” PF Project featuring Ewan McGregor 7:48

2. “The Passenger” Iggy Pop 4:38

3. “Dark & Long” (Dark Train Edit) Underworld 9:52

4. “Carmen Suite No.2” Georges Bizet 2:07

5. “Statuesque” Sleeper 3:21

6. “Golden Years” David Bowie 3:59

7. “Think About the Way” Ice MC 4:19

8. “A Final Hit” Leftfield 4:55

9. “Temptation ^” Heaven 17 3:03

10. “Nightclubbing” (Baby Doc Remix) Iggy Pop 5:50

11. “Our Lips Are Sealed” Fun Boy Three 2:51

12. “Come Together” Primal Scream 4:55

13. “Atmosphere” Joy Division 4:07

14. “Inner City Life” Goldie 3:42

15. “Born Slippy .NUXX” (Darren Price Mix) Underworld

La banda sonora de la segunda parte de Trainspotting incluía estas canciones:

1. “Lust for Life” (The Prodigy Remix) Iggy Pop 5:00

2. “Shotgun Mouthwash” High Contrast 2:53

3. “Silk” Wolf Alice 4:05

4. “Get Up” Young Fathers 3:50

5. “Relax” Frankie Goes to Hollywood 3:57

6. “Eventually But (Spud’s Letter to Gail)” Underworld and Ewen Bremner 2:24

7. “Only God Knows” Young Fathers featuring Leith Congregational Choir 3:52

8. “Dad’s Best Friend” The Rubberbandits 3:04

9. “Dreaming” Blondie 3:06

10. “Radio Ga Ga” Queen 5:43

11. “It’s Like That” Run–D.M.C. vs. Jason Nevins 4:09

12. “(White Man) In Hammersmith Palais” The Clash 4:00

13. “Rain or Shine” Young Fathers 3:50

14. “Whitest Boy on the Beach” Fat White Family 4:53

15. “Slow Slippy” Underworld