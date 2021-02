Dinosaur Jr. tienen nuevo disco, escucha un adelanto

Dinosaur Jr. tienen nuevo álbum a la vista. El trío formado por J. Mascis, Lou Barlow y Murph da por fin continuidad al contundente Give A Glimpse of What Yer Not editado en 2016, hace ya 5 años. En este tiempo hemos asistido a los trabajos en solitario de su cantante y a un nuevo regreso de los Sebadoh de Barlow.

Pero al fin llegó el momento de reactivar a Dinosaur Jr., que vuelven con nuevas canciones que estarán contenidas en Sweep It Into Space, disco que estará disponible a partir del próximo 23 de abril a través del sello Jagjaguwar.

El disco viene anticipado por “I Ran Away”, en el que participa Kurt Vile acompañando al trío en la guitarra de 12 cuerdas. Por cierto que el propio Vile ha coproducido el álbum junto a J Mascis.

El decimosegundo disco de la formación estadounidense comenzó a grabarse en los estudios Biquiteen en Amherst pero fue interrumpido a casusa de la pandemia y rematado después por el propio Mascis. Incluirá las siguientes canciones:

I Ain’t I Met The Stones To Be Waiting I Ran Away Garden Hide Another Round And Me I Expect It Always Take It Back N Say Walking To You You Wonder

Escucha lo nuevo de Dinosaur Jr.