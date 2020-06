Cat Stevens da una nueva visión a su histórico Tea For The Tillerman

“Where Do The Children Play?” es el espectacular nuevo video de Tea For The Tillerman 2, la revisión del álbum original que hiciera de Yusuf / Cat Stevens una superestrella mundial. El próximo 18 de septiembre estará disponible una versión actual completamente nueva de su obra de 1970 “Tea For The Tillerman”.

50 años después, “Where Do The Children Play?” todavía representa una realidad escalofriante del desprecio del hombre moderno por la naturaleza y sus desastrosas implicaciones para nuestro futuro en este precioso planeta. Su lanzamiento original en Tea for the Tillerman, el álbum múltiplatino de Cat Stevens, dejó una huella gigante en la conciencia de la generación de los setenta y está listo para hacerlo de nuevo, esta vez acompañado de un video animado alegórico y visualmente deslumbrante por el director Chris Hopewell.

Con muchas de sus canciones sonando hoy más relevantes que nunca, Tea For The Tillerman 2 ofrece nuevas e impactantes interpretaciones de clásicos intemporales como “Father And Son”’, “Wild World” y la propio “Where Do The Children Play ?”.

La edición de CD está en un formato 100% reciclado y se acompaña de un folleto de 28 páginas con un prólogo de Yusuf y las letras completas.



Este LP está prensado en vinilo de 180 gramos con un póster doble cara de 304 x 618 y todo impreso en papel reciclado.

“Mirando el mundo de hoy y el mensaje en esta canción de hace cincuenta años, parece que el mundo nunca creció”. Yusuf / Cat Stevens.