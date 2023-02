Margo Price – Strays (Lomavista)

Margo Price sigue trazando su camino con paso firme. Este notable Strays (Loma Vista, 2022) es el cuarto disco que, definitivamente eso se espera, la puede alzar como una de las reinas de esto que se ha hecho llamar cosmic country, que no deja de ser la Americana de toda la vida, pero con ribetes de soul y pop contemporáneo y portadas en Vogue. Margo, al igual que otra de sus competidoras al trono de reina de reina de los corazones solitarios, Angel Olsen, tiene la suerte de ser una mujer versátil y tener una gran voz, que en muchas ocasiones es la que lleva a buen puerto la canción.

En este nuevo cancionero nos reencontramos con una autora que, junto a su amigo Jonathan Wilson, vuelven a dar con la tecla adecuada para seducir a la primera. Abre con brío en “Been To The Mountains” con trazas de hard rock y un Hammond que va ribeteando el tema hasta sacarle el lustre adecuado. Junto al guitarristas Mike Campbell conducen la tonada de “Light Me Up” hacía terrenos de rock vitaminado, con una Price cantando con al límite de su tesitura.

Un cambio de registro: Margo y Sharon Van Etten juegan con el tecnopop en la hermosa “Radio”, que va cambiando de registro -del minimalismo de una caja de ritmos y un sintetizador al torbellino rockero de los riffs inflamados- sin perderse en el camino. “Country Road” hay ecos de Stevie Nicks que van moldeando una balada medio tempo que es una preciosidad mecida por una steel guitar.

Un ramalazo al sonido Springsteen de los setenta resuena en “Time Machine”- me recuerda sin ir más lejos al “Badlands”-, mientras que “Lydia” es otra pieza que está a gran altura: resonancias crepusculares y unos arreglos de cuerda de ensueño. Otro paso adelante que la confirma como una artista excepcional.

