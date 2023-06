Ben Folds – What Matters Most (New West Records)

Ben Folds es otro artesano del pop que ha ido tejiendo una andadura musical al margen de modas y tendencias. Quizás en los noventa, y con sus Ben Folds Five, consiguió que la prensa especializada se interesara por él, pero su carrera tiene bastante del arquetípico artista que siempre se ha mantenido en un perfil bajo, pero manteniendo un nivel de calidad de notable para arriba. Los que se acercan a sus canciones acaban presos de su excepcional forma de enhebrar versos y tonadas que te acarician y abrigan.

Folds es un todoterreno con muchos años a su espalda en la escena musical. Tras tres discos con la banda anteriormente citada, emprendió su travesía en solitario con cinco discos en su haber contando con este What Matters Most (New West Records, 2023) que ahora se edita y que, si nada lo impide, seguirá formando parte de una discografía siempre por reivindicar. Además de músico -incluso colaboró con Nick Horsby en el álbum Lovely Avenue (2010), y ha estado nominado a los Emmy por una banda sonora de una serie de televisión- el de Massachusetts colabora con una fundación para jóvenes sin recursos económicos en donde imparte clases de piano, y hasta elabora un podcast llamado Lightning Buds en donde conversa con creadores artísticos. Un tipo inquieto.

Sus nuevas canciones son una jugada maestra. Canciones cocinadas a fuego lento -su anterior disco, So There, está fechado en 2015- en las que se nota que mima cada detalle. Con la producción de Joe Pisapia (k.d Lang entre otros artistas han pasado por su estudio), el propio compositor comenta con orgullo que este es el disco que mejor estructura interna tiene hasta los ahora editados, y una secuenciación que mantiene al oyente siempre a la expectativa.

Tener una maestría en el pop se consigue si uno llega a escribir canciones tan redondas como “But Wait, There’s More” (con ecos a Brian Wilson), “Clouds And Elipses” (medio tiempo con el piano como vertebrador de una dulce melodía), o esa tonada a ritmo de vals “Kristine From The 7th Grade” en la que se rememora, con una sutilidad envidiable, el amor y el paso del tiempo. Soberbio.

Otro de los artistas a los que puede recordar Ben Folds es a Andrew Bird, por esa forma tan especial de crear partituras que, sonando en apariencia clasiconas, solo aspiran a la atemporalidad. Dos ejemplos es esto serían esas maravillosas “Back To Anonymous” y “Paddleboat Breakup”. Cadencias que transitan por espacios diáfanos, y que tienen estribillos que no querrías que se acabaran nunca. Un disco excepcional.

