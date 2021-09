Dave – We Are All Alone In This Together (Neighbourhood)

Hace un par de años que la joven promesa del rap británico debutaba con un disco imprescindible. Un servidor reseñó en su momento Psychodrama, título que servía para que Dave -de nombre completo David Omerigie– expusiera todo lo que en aquel momento de su vida -tenía veintea años- le causaba un tremendo dolor: el racismo, sus problemas mentales derivados de su problemática vida con una familia desestructurada, y todo aderezado con su flow rotundo y las tonalidades minimalistas y sombrías. El disco ganó el prestigioso Mercury Prize al mejor disco de debut, así que las expectativas para este segundo asalto eran altas.

Pues bien, el segundo eslabón en su carrera meteórica no defrauda, sino que además este cancionero apuntala y reafirma un talento en expansión. En efecto, We Are All Alone In This Together (Neighbourhood, 2021) es un gran disco con un título que tanto apela a la soledad del confinamiento, como a la deriva social y política en UK postbrexit -en la última gala de los Brit’s Dave espetó un rotundo “nuestro primer ministro es un verdadero racista”– aunque también hay espacio para soltar lastre con temáticas más hedonistas.

Un trabajo en el que las bases de piano melancólico y oscuros sintetizadores son los ejes que recorren transversalmente todo el disco, como en la inicial “We’re All Alone” o “Verdansk” en donde Dave rapea a todo gas.

Las colaboraciones son abundantes y todas aportan elementos que encajan a la perfección: Storzmy apoya vocalmente en “Clash”, una de esas odas al materialismo a ritmo de un potente sonido urbano. Los sonidos afrobeat dan forma a “System” junto a Wizkid y “Lazarus con ayuda de Boj (dos temas que realzan sus raíces nigerianas). La extensa “Both Sides Of A Smile” tiene a James Blake como gran reclamo. Su piano y la interpretación intimista que irradia tristeza digitalizada contrasta con la fisicidad y la experiencia vital del recitado de Omerigie, en la que es, en mi opinión, una de las mejores canciones de este año.

Escucha Dave – We Are All Alone In This Together