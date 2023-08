‘Alfie’, último adelanto de lo nuevo de Slowdive

Slowdive regresan este viernes con everything is alive, la esperada continuación de su álbum homónimo editado en 2017, que llegó años después de su vuelta a los escenarios casi dos décadas después de su separación. Un trabajo dedicado a la madre de Goswell y al padre de Scott, quienes fallecieron ambos en 2020. «Hubo cambios profundos para algunos de nosotros personalmente», dice Goswell. Esos momentos de encrucijada se reflejan en el tono emocional de múltiples capas de la música de Slowdive; everything is alive está cargado de experiencias, pero cada nota está equilibrada, sabia y necesariamente orientada hacia la esperanza. Su alquimia única encarna sutilmente tanto la tristeza como la gratitud, la solidez y el levantamiento. Al reflexionar sobre el primer sencillo, «kisses», Halstead dijo: «No se sentiría correcto hacer un disco muy oscuro en este momento. El álbum es emocionalmente bastante ecléctico, pero se siente esperanzador».

El nuevo disco comenzó con Halstead en el papel de escritor y productor, trabajando en demos en casa. Experimentando con sintetizadores modulares, Halstead originalmente concibió «everything is alive» como un «disco electrónico más minimalista». La toma de decisiones colectiva de Slowdive finalmente llevó al grupo de regreso a sus característicos acordes de guitarra sumergidos en reverberación, pero ese primer concepto impregnó las composiciones. «Como banda, cuando todos estamos contentos con eso, tiende a ser el material más fuerte. Siempre hemos venido de direcciones ligeramente diferentes, y las mejores partes son donde todos nos encontramos en el medio», dice Halstead. «Slowdive es realmente la suma de sus partes», agrega Goswell. «Algo inefable sucede cuando los cinco nos reunimos en una habitación».

Un proceso de grabación de varios años comenzó en otoño de 2020 en Courtyard Studio, donde históricamente han grabado, y luego se trasladaron a Oxfordshire, a los páramos de Lincolnshire y regresaron al propio estudio de Neil en Cornualles. A principios de 2022, la banda trajo a Shawn Everett (The War On Drugs, Alvvays, SZA) para mezclar seis de las ocho canciones del álbum.

Tras «Kisses», «Skin in the Game» y «The Slab» llega un cuarto adelanto, «Alfie». Posiblemente la canción más luminosa del conjunto en la que la voz de Rachel Goswell está impregnada de reverb y anhelo mientras canta «Dos vidas son vidas difíciles contigo«, complementando la entrega vocal de Neil Halstead a lo largo de la canción.

Sobre «alife», Halstead agrega: «‘alife’ es una de las primeras canciones que terminamos para el disco. Shawn Everett hizo un trabajo realmente bueno con la mezcla. Intentamos muchas veces encontrar una buena mezcla por nosotros mismos y no pudimos… nos había derrotado hasta que Shawn intervino. Decidimos que si podía manejar esa canción, probablemente podría hacer todo el disco. Nuestro amigo Jake Nelson hizo una animación muy bonita para esta canción; toma algunas de las imágenes de la portada y profundiza un poco más en eso».

