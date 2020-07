James Dean Bradfield lanza el vídeo de ‘The Boy From The Plantation’

James Dean Bradfield continúa desvelando algunas de las piezas que componen Even In Exile, su próximo álbum en solitario que supone su particular recuerdo al poeta, música y activista chileno Víctor Jara.

Tras presentar los singles ‘There’ll Come A War’, ‘Seeking The Room With The Three Windows’ y ‘The Boy From The Plantation’, ahora nos regala un videoclip para este último.

Dirigido por el colaborador de Manic Street Preachers desde hace mucho tiempo, Kieran Evans, el vídeo presenta a James en Gales junto con imágenes de archivo de Chile obtenidas específicamente para el clip. Una pieza que une magistralmente ambos mundos para trasladarnos de la forma más real posible al lugar que enmarcó la vida de Víctor Jara.

“No queríamos que esta canción fuera solo una pieza de actuación. Queríamos que se conectara con el propio Chile y que reflejara de dónde venía Víctor Jara, cómo era el telón de fondo para su crecimiento“, explica Evans.

El cantante y guitarrista de Manic Street Preachers realiza en Even In Exile un homenaje a la vida y la muerte de Víctor Jara, dando vida musical a las letras escritas por el poeta y dramaturgo Patrick Jones.

Y es que Bradfield sintió la necesidad de convertir en un disco las palabras de Jones atraído por la idea de que, si una vida significa algo, esta continuará después de la muerte:

“Una de las razones por las que la historia de Víctor resonó profundamente en mi cabeza, entonces y ahora, fue porque su vida, como la de otras tantas personas políticamente activas de aquella época, acabó en muerte. La idea ahora de que la libertad de pensamiento político podría terminar en muerte sigue siendo demasiado impactante. Sin embargo, vivimos en una época en la que la política de oposición conduce a una amargura incalculable y una total falta de empatía, compromiso o respeto. Es tan destructivo… creo que este período de la historia muestra que la vida de Víctor Jara es relevante. Una y otra vez, su voz vuelve. A finales de 2019, cuando estaba terminando el disco, la gente se reunía en la Plaza Italia de Santiago de Chile y cantaba sus canciones protesta contra el gobierno actual. Su voz es un eco que inspira confianza y orientación. Al volver a investigar su música, he aprendido que la música que tiene motivaciones políticas no necesariamente tiene que ser un castigo polémico, sino que puede ser poética, personal y musicalmente transcendental”. – James Dean Bradfield.