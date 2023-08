Andy Shauf actuará en Barcelona, Zaragoza y Madrid

Andy Shauf empezó su carrera como batería de la banda de pop-punk cristiano Captain hasta 2006, justo cuando arrancó con su faceta como cantautor guitarra en mano. De aquel año es su autoeditado disco “Love And Memories Of It”, el primero de los dos que sacó así, antes de fichar por un sello. Esto pasó en 2009, cuando vio la luz en Hopeless Records el LP “Darker Days”. Desde entonces ha publicado cuatro álbumes más. Los tres últimos, The Party (2016), The Neon Skyline (2020) y el reciente Norm” (2023).

Su último trabajo es el más ambicioso hasta el momento: una suite exuberante, críptica y espeluznante que cuestiona el concepto mismo del amor. El cantautor canadiense lo estará presentando en nuestro país el próximo otoño, concretamente estará el 26 de octubre en Barcelona (La Nau), el 27 en Zaragoza (La Lata de Bombillas) y el 29 en Madrid (El Sol). Las entradas están a la venta en este enlace.