Annie – Dark Hearts (Annie Melody)

Pocos se acordaban ya de la noruega Annie. Me ha pillado sin dida por sorpresa este nuevo disco después de más de una década de inactividad. Ella decidió alejarse de la maquinaria de la industria del pop por convicción moral, y además por vicisitudes varias (muerte repentina de su novio, cuidado de su madre afectada por demencia, y ser madre de dos hijos).

Este brillante Dark Hearts (Annie Melody, 2020) no es un disco destinado a la pista de baile, sino es un trabajo más introspectivo, y como la propia artista gusta de decir, pretende ser la banda sonora de una película imaginaria.

Esa estética de neones, de viajes en coche por la noche con la FM puesta a toda mecha es ilustrativa del contenido que nos encontraremos. Annie, además, emprende un diálogo con los fantasmas de su pasado para de alguna forma quemar una nueva etapa de su vida.

Un precioso cancionero empapado de ambientes misteriosos que la acercan a los enigmáticos fotogramas de David Lynch, a la estética del sello Italians Do it Better, la opulencia pop de Pet Shop Boys, o a los ampulosos sonidos de Vangelis o Tangerine Dream. Todos estos referentes son del gusto de nuestra mujer, y la combinación juega a su favor la mayor de las veces.

“In Heaven” se mueve con paso firme por los senderos del AOR ochentero bajo un manto de sintetizadores envolventes y un guiño a Julee Cruise. Un inicio que enlaza con un ¿homenaje? al Bruce Springsteen más comercial (“The Streets Where I Belong”) con guitarreo final incluido.

Pero los ambientes noctámbulos impregnan estos surcos: “Miracle Mile” podría perfectamente ser un descarte de Angelo Badalamenti, “Corridors of Time” tiene su punto ABBA, la espléndida “American Cars” añade músculo al legado de Tennant/Lowe, y “The Untold Story” tiene más de un nexo de unión con la Madonna baladistica. Un acierto de disco.

