ANOHNI and the Johnsons estrenan ‘Sliver of Ice’

ANOHNI and the Johnsons están de regreso con My Back Was A Bridge For You To Cross, un nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de julio en Rough Trade / Popstock!

En 2022, comenzó a trabajar con el destacado productor de soul Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner). Habiendo compuesto y producido siempre discos anteriores de Johnson, este tipo de colaboración fue la primera para ella. Trajo cuadernos llenos de ideas líricas, y juntos esbozaron una serie de demos con Hogarth tocando la guitarra y ANOHNI en el piano. Hogarth luego reunió una banda de estudio, incluyendo a Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon y el arreglista de cuerdas Rob Moose, para grabar el álbum completo.

Ya podemos conocer su segundo un segundo adelanto, «Sliver of Ice», que ANOHNI presenta recordando algunas de las últimas palabras que Lou Reed compartió con ella. La cantante encarna la voz de alguien cuya experiencia se vuelve más asombrada y agradecida a medida que su vida llega a su fin; su voz expresiva y conmovedora comienza conversacionalmente y termina con asombro y angustia, gritando sobre los rasgueos sombríos e intuitivos de la guitarra eléctrica interpretada por el productor Jimmy Hogarth. Tras el lanzamiento del sencillo principal «It Must Change«, ANOHNI presenta el video «Sliver of Ice», dirigido por ella para el Holland Festival.

«Un amigo mío me expresó en los últimos meses de su vida que las sensaciones más simples habían comenzado a sentirse casi arrebatadoras; Un cuidador había colocado un fragmento de hielo en su lengua un día y fue una sensación tan dulce e increíble que le hizo llorar de gratitud. Era un tipo duro y estos momentos estaban transformando la forma en que veía las cosas. Escribí ‘Sliver of Ice’, recordando esas palabras suyas».

Escucha ‘Sliver of Ice’ de ANOHNI and the Johnsons