Pet Shop Boys estrenan el vídeo de ‘A New Bohemia’

Pet Shop Boys han vuelto este 2024 con su sobresaliento nuevo disco, Nonetheless. La que ha sidoa primera colaboración del dúo con el productor James Ford, conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Depeche Mode, entre otros, ha revitalizado su sonido amplificándolo con líneas melódicas ricas y una búsqueda de nuevos territorios.

Un disco que tiene nuevo single, «A New Bohemia», que llega acompañado de un vídeo dirigido por Andrew Haigh. Se rodó en Margate, Kent y la artista Tracey Emin y el actor Russell Tovey hacen un cameo junto a la gente de Margate.

Pet Shop Boys comenta: “Tuvimos un hermoso día soleado en Margate filmando este video con Andrew Haigh, recientemente aclamado por su éxito con ‘All of Us Strangers’. Queremos agradecer especialmente a Andrew y en particular a los muchos residentes locales que participaron, incluidos Russell Tovey y Tracey Emin”.

Andrew Haigh dijo: “Me encantan los Pet Shop Boys desde el lanzamiento de ‘Please. Tengo todos los álbumes y los he visto tocar en vivo muchas veces a lo largo de los años. Poder hacer un vídeo musical con ellos ha sido un sueño hecho realidad”.

Disfruta el vídeo de ‘A New Bohemia’ de Pet Shop Boys