Duran Duran avanzan su nuevo álbum con ‘Danse Macabre’

Duran Duran regresa tras dos años después de Future Past (2021) con «Danse Macabre», el primer adelando que también dará nombre a su decimosexto álbum de estudio, disponible a partir del 27 de octubre a través de Tape Modern para BMG.

El icónico cuarteto británico compuesto por Simon Le Bon (voz principal), Nick Rhodes (teclados, sintetizadores), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería) presenta un nuevo arsenal repleto de brillantes y sombrías melodías, junto con otras apuestas destinadas a hacernos bailar en los momentos más oscuros, ya que estamos ante un disco de Halloween.

Un trabajo que incluye las versiones de “Bury a Friend” de Billie Eilish, “Psycho Killer” de Talking Heads, “Paint It Black” de The Rolling Stones, “Spellbound” de Siouxsie and the Banshees, “Supernature” de Cerrone y “Ghost Town” de The Specials.

En él participarán los ex miembros de Duran Duran Warren Cuccurullo y Andy Taylor (que mejora de sus problemas de salud), así como Nile Rodgers y Victoria De Angelis de Måneskin. Junto a ellos estarán los productores Josh Blair y Mr Hudson.

John Taylor opina: «Después de todos estos años, Danse Macabre ofrece una interesante visión de la personalidad de la banda (…) La música tiene mucha garra».

Por su parte, Roger añade: «Es un viaje a través del lado más oscuro de nuestra inspiración (….) Tal vez, el disco otorga una comprensión más profunda sobre cómo Duran Duran llegó a este momento en el tiempo».

El tema «Danse Macabre» llega con una percusión que marca el ritmo acompañada por un sintetizador distorsionado, mientras los versos de Simon Le Bon abren paso a un gancho hipnótico adornado con palmas. Una melodía prácticamente recitada se entrelaza con guitarras distorsionadas, capas de sonido y letras que nos sumergen en los rincones más profundos de nuestro ser, culminando en un clímax que refleja la esencia bailable característica de la banda.

Escucha ‘Danse Macabre’ de Duran Duran

Estas serán las canciones de ‘Danse Macabre’ de Duran Duran

01. Nightboat

02. Black Moonlight

03. Love Voudou

04. Bury A Friend

05. Supernature

06. Danse Macabre

07. Secret Oktober 31st

08. Ghost Town

09. Paint It Black

10. Super Lonely Freak

11. Spellbound

12. Psycho Killer (feat. Victoria De Angelis)

13. Confession in the Afterlife