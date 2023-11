Azkena Rock 2024 arranca con Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá y más

Azkena Rock Festival deja atrás su última edición y avanza la primera tanda de nombres que se reencontrarán en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz los próximos 20, 21 y 22 de junio de 2024.

Entre los cabezas de cartel nos encontramos a los incontestables Queens Of The Stone Age, que vuelven a nuestro país con el incontestable In Times New Roman… (2023) y tras los conciertos de este verano. Junto a ellos, la cantante estadounidense Sheryl Crow, que ha saltado de lleno a la actualidad con el documental recién estrenado en plataformas, donde se refleja su lucha en la vida y en la música reafirmándose como icono feminista.

Les acompañan los murcianos Arde Bogotá, que siguen con su carrera ascendente, el siempre interesante y sorprendente Ty Segall, el cantautor irlandés Glen Hansard, el soul de St. Paul & The Broken Bones, el blues oscuro de All Them Witches, los míticos The Rain Parade o la reunión especial de The Pleasure Fuckers en el 20 aniversario del fallecimiento de Kike Turmix, que contarán con la voz de Scott Drake, de The Humpers. También estarán Lendakaris Muertos, Dea Matrona, ? L.T, Brigade Loco, Ezpalak, Moonshine Wagon y Txopet.

Abonos para Azkena Rock Festival

Preventa exclusiva para asistentes a ediciones anteriores: desde las 10 am del 7 noviembre hasta las 10 am del 10 de noviembre

Venta general de bono y bono Gaztea (precio reducido para jóvenes) a las 10 am del 10 de noviembre en azkenarockfestival.com