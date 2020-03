Best Coast – Always Tomorrow (Concord Records)

Best Coast vuelven con Always Tomorrow, disco con el que celebran su primera década en activo y con el que revitalizan su sonido a base de chispeantes canciones de pop luminoso.

La banda de Los Angeles liderada por la magnética Bethany Cosentino y su compañero el multinstrumentista Bobb Bruno, llevan 10 años demostrando lo bien entendidas que tenían las lecciones aprendidas de las bandas de chicas de los 60s, las guitarras de los 90 o esos ecos a Go-Go’s, Fleetwood Mac o The Bangles en su propuesta, sin dejar a un lado ciertas incursiones en la introspección.

Con Always Tomorrow, dan continuidad a California Nights (2015) y a su disco infantil de 2018, y lo hacen con un notable ejercicio melódico que ha servido a Consentino para salir de un bloqueo creativo y personal, tras dejar a un lado ciertas adicciones. Todo hacía pensar hace cinco años que con su anterior obra iban a dar el salto hacia un público mayoritario, pero se quedaron a medio camino. Ahora están de vuelta con un álbum brillante, quizá menos efectivo que aquél o sobre todo, que el recordado Crazy For You (2010), pero que atesora razones de sobra para disfrutarlo.

Sus nuevas canciones respiran frescura y están a medio camino entre el pop ochentero (“For the First Time”, “Always Tomorrow”), el rock soleado de Weezer (“Everything has Changed”, “Master Of My Own Mind”), la new wave (“Seeing Red”), las confesiones personales (“Rollercoaster”) o el reconocible sonido Best Coast (“Used to Be”).

Escucha Best Coast – Always Tomorrow