Billie Eilish anuncia su segundo álbum

Billie Eilish ha confirmado que su segundo álbum ‘Happier Than Ever’ llegará este verano para dar continuidad al que fue su disco de debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado en marzo de 2019.

La estrella del pop fue calentando el cambiente después de que aparecieran vallas publicitarias con el título del próximo disco y la fecha de lanzamiento del 30 de julio en ciudades de todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

La cantante norteamericana lo ha confirmado a través de sus redes sociales, con el mensaje: “Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchéis. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto”

El álbum incluye los singles que publicó el año pasado, “Therefore I Am” y “My Future“, pero excluye su colaboración con Rosalía en “Lo vas a olvidar” y también “No Time to Die”, tema titular de la película del mismo título que será la vigésimo quinta entrega de la saga de James Bond, 007. Una canción que ha compuesto junto a su hermano y que contiene música de Hans Zimmer y su habitual colaborador Johnny Marr.

Estas serán las canciones de Happier Than Ever de Billie Eilish

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

De momento no hemos escuchado ninguna de sus canciones, seguro que no tardará en desvelarlas, pero sí ha compartido un pequeño fragmento a través de su cuenta de Twitter: