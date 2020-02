Billie Eilish comparte su canción para James Bond

Billie Eilish pone música a lo nuevo de 007. No Time To Die (Sin tiempo para morir) será la vigésimo quinta entrega de la saga y estará protagonizada por última vez por Daniel Craig. Su fecha de estreno está previsto para el próximo 8 de abril y como decimos, tendrá a la cantante norteamericana como responsable de su canción principal, sumándose a esa lista de ilustres como Adele, Sam Smith, Shirley Bassey, Sheena Easton, Paul McCartney, Duran Duran, A-ha, Garbage, Madonna y Chris Cornell, entre otros.

Así hablaba de esta incursión en las bandas sonoras la propia Billie Eilish: “Componer la canción principal de una película de Bond es algo con lo que hemos soñado hacer durante toda nuestra vida. No hay nada más icónico que unir música y cine como en Goldfinger y Live and Let Die”.

La autora del exitoso When we all fall asleep, where do we go? comparte “No Time to Die”, un tema que ha compuesto junto a su hermano:

Recordemos que la cantante estadounidense estuvo presentando su disco en Barcelona y Madrid a principios de septiembre y regresará el próximo verano como cabeza de cartel del Mad Cool (abonos a la venta en Ticketmaster).