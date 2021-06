Billie Eilish estrena “Lost Cause”, nueva canción

Billie Eilish continúa con los adelantos de su muy esperado segundo álbum de estudio, Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), que será publicado en todo el mundo el próximo 30 de julio.

El sucesor de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, vino anticipado por la canción “Your Power” que ahora se completa con una nueva pista, ‘Lost Cause’.

‘Lost Cause’ sigue al anuncio de su gira, Happier Than Ever, The World Tour, que ha agotado todas las fechas en América del Norte, Europa y el Reino Unido.

Escucha ‘Lost Cause’ de Billie Eilish

Estas serán las canciones de “Happier Than Ever” de Billie Eilish