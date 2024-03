Bleachers – Bleachers (Dirty Hit / Music As Usual)

El popularísimo productor Jack Antonoff (Lana Del Rey, Lorde, Taylor Swift) retoma su proyecto Bleachers diez años después del que fuera su debut, Strange Desire en 2014.

Es momento de aprovechar el tirón que otorga contar con ocho Grammy y ser uno de los personajes de la industria más cotizados, para suceder a ese Take the Sadness Out of Saturday Night con una nueva dosis de retropop. De montarse en el clásico coche que adorna la portada del disco, poner un casete de Bruce Springsteen en la radio y emprender un viaje al pasado dejando un reguero de obvias influencias con el Boss como tótem -recordemos que en su anterior trabajo le acompañó en «Chinatown«-, pero donde también acompañan el David Bowie de Young Americans, Billy Joel o si me apuran, The National.

Según su líder, las nuevas canciones de Bleachers versan sobre temas tan universales como el amor, la pérdida, el dolor, la alegría, el matrimonio y la madurez. Resultando una colorida y variada entrega, tan disfrutable como olvidable. Medios tiempos agradables, bien producidos (faltaría más) que curiosamente cuando mejor funcionan es cuando sobrevuela la sombra del más grande de New Yersey. Ahí tienen «Modern Girl», la apertura de «I Am Right On Time», el brío de «Jesus Is Dead» o la nocturna «Me Before You». Saxos estupendos, guitarras acústicas, bases rítmicas trepidantes…

Cabe destacar la presencia de su amiga Lana del Rey en la atmosférica y nostálgica -cómo no- «Alma Matter» o la participación de Florence Welch en «Self Respect», que perfectamente podría ser un descarte de los últimos discos de The National. Unos The National que vuelven a aparecer en su siguiente corte, «Hey Joe», con Aaron Dessner como invitado.

El resto del álbum va diluyéndose hacia una suerte de baladas de hilo musical de brunch piji, con la acústica resultona «Woke Up Today», el intento de jugar a ser Prince (sin acercarse) de «Call Me After Midnight» o temas insulsos bañados en autotune como “We’re Gonna Know Each Other Forever” y “The Waiter”.

