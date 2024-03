The Lovely Basement – Lazy Travellers (No Aloha Records)

Bristol es una costera localidad al suroeste de Inglaterra que siempre ha tenido algo especial para el pop. Ya fuera gracias a sellos indie de la talla de Sarah Records, o por la atención que recibió la localidad debido al ascenso del trip hop en los 1990’s, su aportación a la música es imponente. Y si no me creen, ahí van unos cuantos nombres: The Pop Group, The Sundays, The Blue Aeroplanes, Massive Attack, Portishead, Idles… No hay más preguntas, señoría.

Obviamente, The Lovely Basement no son uno de esos nombres importantes. Pero sí vienen de Bristol. De hecho, son veteranos de su escena. Músicos que no han hallado en la música su fortuna, pero sí su felicidad. Por eso llevan años pateando escenarios y sacando unos discos que captan gran parte de ese espíritu que sobrevuela la ciudad y, de paso, aportan su pequeño granito de arena.

No es una excepción a esa trayectoria siempre ascendente esta nueva referencia que además es un sello de aquí, No Aloha Records (Pratdip, Tarragona), quien la trae a nuestros oídos. Este precioso trabajo, que recibe el título de Lazy Travellers, ha sido cocinado, como siempre, de una forma casi familiar. En un estudio de Bristol y bajo la dirección de su amigo Buns Munson, la banda ha ensamblado un paquete de canciones que, una vez más, no niega su querencia a The Velvet Underground, pasando por el sonido del country más elegante o la candidez de los singles de Sarah Records o la mejor tradición pop inglesa.

De esta forma, Lazy Travellers avanza, perezoso pero seguro, abriéndose paso desde la inicial (y brillante) “What I like”, a través de texturas que, tendentes a la ensoñación, parecen mecerle a uno. Ya sea con más pulsión (“Gas station with a bar”, “Mysterious ways”), con aroma a pradera (“Two kinds of stupid”), o dejando volar los efluvios psicodélicos (“Lee Raymond knew”, “Brown street library”), el conjunto resulta compacto, tremendamente atractivo y en definitiva, da forma a uno de esos tan poco frecuentes “discos abrazables”, que con paciencia y una (o varias) pintas de craft beer, se acaban convirtiendo en fetiche.