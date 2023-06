Blur comparten un nuevo sencillo, ‘St. Charles Square’

Blur ha compartido una nueva canción llamada «St. Charles Square». Es el segundo sencillo de The Ballad of Darren, el noveno álbum de estudio de la banda, que se lanzará el 21 de julio y que pudimos disfrutar en un encuentro con la banda del que te hablamos hace algunas semanas.

Un disco producido por James Ford (coproductor de The Now Now de Gorillaz, así como de Arctic Monkeys, Depeche Mode y muchos otros) del que ya hemos escuchado un adelanto llamado

Las líneas de guitarra dentadas de Graham Coxon lideran la nueva canción, una escena caótica apropiada para que Damon Albarn busque en su alma. En una entrevista reciente con Apple Music, Albarn habló sobre los inicios del proceso de grabación de Blur para The Ballad of Darren. «Cuando terminé las maquetas y sentí que tenía algo que me emocionaba. Hice que todos entraran a un estudio en enero de este año y simplemente los hice sentarse y les dije: ‘Bien. Esto es lo que tengo. Elijan lo que quieran usar de eso y avanzamos desde ahí’. Pero al principio, realmente no quería que nadie más que Graham estuviera en el estudio, pero los otros dos desde el primer día dijeron: ‘No. Queremos quedarnos aquí si está bien'».

«Este es un disco de réplica, reflexión y comentario sobre dónde nos encontramos ahora». – Damon Albarn

«A medida que envejecemos y nos volvemos más locos, se vuelve más esencial que lo que tocamos esté cargado de la emoción y la intención correctas. A veces, solo un riff no cumple con el trabajo». – Graham Coxon

«Para que cualquier relación a largo plazo dure con algún significado, debes poder sorprender al otro de alguna manera y de alguna manera todos seguimos lográndolo». – Alex James

«Siempre se siente muy natural hacer música juntos. Con cada disco que hacemos, el proceso revela algo nuevo y nos desarrollamos como banda. No damos eso por sentado». – Dave Rowntree

Escucha ‘St. Charles Square’ de Blur