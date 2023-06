Riders of the Canyon – Riders of the Canyon (Great Canyon Records)

Una de las mejores noticias de los últimos años, en cuanto a música nacional se refiere, es la aparición del (súper) grupo, Riders of the Canyon. Excelente noticia, al menos, para quienes amamos los sonidos de raíces norteamericanas. La banda está formada actualmente por Joana Serrat, el norirlandés Matthew McDaid, y los barceloneses Víctor Partido y Roger Usart. Una conjunción de talentos que, tras debutar hace unos años con un EP homónimo, acaban de publicar su primer álbum titulado asimismo Riders of the Canyon. Sabiendo que al frente está una Joana Serrat en estado de gracia con sus últimos trabajos en solitario, y tras la muy grata impresión que causó su primer disco, a estas alturas ya no cabe hablar de sorpresa sino de expectativas sobradamente cumplidas. Es más, diría que ampliamente superadas.

Apenas han pasado unos segundos del tema que abre el disco, “Master of my lonely time”, uno sabe que no va a escuchar un simple ejercicio de estilo. Un excelente desempeño con la guitarra de uno de los músicos invitados, Joey McClellan (¿se acuerdan de Midlake?), lleva en volandas desde el principio hasta el final a una canción que desde ya está entre las mejores de Joana, que se encarga en este caso tanto de la letra como de la música y además pone la voz. Una maravilla que no es más que la primera de una decena de canciones variadas pero igualmente espléndidas.

Matthew McDaid canta en “Dark water”, con otra singular aparición de las cósmicas guitarras de McClellan y un delicioso sabor a country-rock californiano. Llega entonces el momento de las baladas profundas, con un toque de melancolía acentuado por una ensoñadora steel guitar cortesía de BJ Cole. Primero llega “Here in my dreams”, composición de Víctor Partido (quien también la canta), con sabor a country clásico, dándole el relevo a uno de los mejores temas del disco: “Everything blooms in Spring”. Aquí las emociones se disparan ante la magnífica combinación del fingerpicking de Joana con, de nuevo, la steel de Cole. Ambos instrumentos se sirven por sí solos para dar cuerpo a, como decía, una de las canciones más emotivas del álbum, tanto por su música como por su letra. A continuación, en “Downtown” se endurecen tanto el sonido como la letra, entrando en el terreno de la crítica social.

La segunda mitad del álbum se abre con “Riders of the Canyon”, canción crepuscular a más no poder que evoca imágenes de puestas de sol tras esas colinas que vemos en nuestros westerns preferidos. La propia melodía de la canción tiene algo de cinematográfico, como si esos jinetes del Cañón estuviesen liderados por algún viejo y cansado sargento de caballería con la cara de John Wayne o James Stewart. La aportación vocal de Joana Serrat vuelve a ser sublime, y el final con esas trompetas fronterizas y solitarias es impresionante. Después de la noche sale el sol, y eso hace “Sunrising”, devolvernos a una luminosa mañana con una canción poderosa y una letra motivadora. “Wild river” se abre con una armónica que promete ecos a Dylan y Young, cumpliendo al principio y desembocando después en una gran prestación coral, antes de que vuelva la armónica y cerrando con, de nuevo, unos coros memorables.

“Some kind of addiction”, otra composición de Joana Serrat aunque esta vez con la colaboración de David Giménez y Matthew McDaid, nos devuelve a la atmósfera creada por los dos primeros temas, recordando de alguna manera a los Fleetwood Mac más americanos, a Ryan Adams o a los propios Midlake. El disco se cierra con “Sorrow song”, que arranca tranquila y acústica para ir subiendo en intensidad hasta llegar a un final épico de nuevo con sabor cinematográfico. Un disco así, que nos hace imaginar vivencias no vividas, lugares no visitados, aventuras no disfrutadas y dolores que, en este caso, tal vez sí que hemos sufrido, no podía terminar de mejor forma: el Sol escondiéndose tras la colina y la sombra de los jinetes perdiéndose tras el horizonte.

Escucha Riders of the Canyon – Riders of the Canyon