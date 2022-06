Riders of the Canyon con Joana Serrat debutan con un EP homónimo

Riders Of The Canyon es una superbanda de Folk-Rock compuesta actualmente, tras algunos cambios, por los cantautores Joana Serrat, Matthew McDaid, Roger Usart y Víctor Partido. Aunque el grupo se formó hace ya algunos años, actuando en diferentes festivales y participando en algún que otro recopilatorio del sello Great Canyon al que pertenecen, su debut discográfico se ha postergado hasta ahora. Hoy 17 de junio lanzan un EP titulado también Riders of the Canyon que ha sido producido por John Morgan Askew (Laura Gibson, Alela Diane, Neko Case) junto al propio grupo.

Las cinco canciones de Riders of the Canyon han sido escritas por sus diferentes miembros y terminadas, posteriormente, en común. Todas ellas han sido escritas expresamente para este EP. El disco cuenta con numerosos colaboradores entre los que se encuentran el propio Askew, Cory Gray (The Delines, The Decemberists), Joey McClellan (Midlake, John Grant, Rufus Wainwright, BNQT), Aaron McClellan (Israel Nash, Josh T. Pearson, Alejandro Escovedo), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit), Jesse Chandler (Midlake, Mercury Rev), Jason Kardong (Brandi Carlile, Margo Cilker, Marissa Nadler), Marta Delmont (Pantocrator) y Ji Tanzer (Loch Lomond). La portada del disco es obra del ilustrador y diseñador gráfico Abel Cuevas, creador de los carteles de las giras de artistas como Bill Callahan y Low.

Un excelente disco de música norteamericana de raíces que seguro que gustará a quienes siguen de cerca el género. Los nombres de sus integrantes y la nómina de colaboradores es, desde luego, prometedora. A continuación puedes escucharlo en Spotify.

Riders of the Canyon estarán el próximo 19 de junio en Matadero (Madrid) con motivo del Día de la Música, y posteriormente, el 16 de julio, actuarán en el Huercasa Country Festival de Segovia.