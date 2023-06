Buck Meek, guitarrista de Big Thief, avanza su nuevo disco

Buck Meek, cantante y compositor originario de Texas y guitarrista de Big Thief, presenta su nuevo sencillo «Paradise», que formará parte de su primer álbum para 4AD, titulado Haunted Mountain, que se lanzará el 25 de agosto.

Un trabajo grabado en vivo en cinta de dos pulgadas, con la banda de Meek, compuesta por Adam Brisbin (guitarra), Austin Vaughn (batería), Mat Davidson (pedal steel, bajo), Ken Woodward (bajo) y el hermano de Meek, Dylan Meek (piano, sintetizadores), tocando juntos en una sola habitación sin auriculares. La banda siempre está buscando su sonido, cada vez que tocan sus instrumentos, y se puede escuchar cómo se van moldeando en «Paradise», donde la atención se convierte en una espaciosidad y la escucha de apoyo adquiere un carácter atmosférico.

Sobre «Paradise», Meek añade: «A veces, cuando escuchas algo a medias, algo no dicho dentro de las palabras se revela. Tu mente completa el vacío, termina la frase, infiere un significado profundo, aunque no puedas explicarlo completamente. Jolie Holland me envió parte de la letra de esta canción, sobre sentir asombro ante la inmensidad dentro de alguien amado, y la escribí pensando en cómo el amor a menudo se siente demasiado grande para comprenderlo, como la muerte, o la vida después de la muerte, o el espacio».

Escucha ‘Paradise’ de Buck Meek