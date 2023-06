The Chemical Brothers avanzan nuevo single, ‘Live Again’

Han pasado cuatro años desde que The Chemical Brothers publicaran No Geography. En 2021 llegaba «The Darkness That You Fear», un remolino electrónico y un subidón de esperanza a la que siguió la reciente «No Reason», un tema que ya habían presentado en directo.

Este era el primer adelanto de un disco que llegará a finales de año y que ahora sigue con «Live Again», su nuevo sencillo. Una canción que comienza de manera sencilla con un riff descendente filtrado y dos líneas vocales opuestas: una cortada y reconstruida, y la otra un suspiro angelical. Y luego todo arranca… Lo que sigue es una montaña rusa acelerada de ritmos, un monolito sonoro y una armonía dichosa, con ruido analógico en ping pong y voces en cascada.

Tom Rowlands y Ed Simons que nos visitan el próximo 6 de julio, que actúan en Bilbao BBK Live, cuentan con las voces de Halo Maud (Heavenly Recordings).

Escucha ‘Live Again’ de The Chemical Brothers ft Halo Maud