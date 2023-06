Eli Paperboy Reeed anuncia siete fechas en nuestro país

Eli Paperboy Reed anuncia una emocionante gira por España en septiembre para presentar su nuevo álbum Hits and Misses: The Singles, que será lanzado el próximo 20 de octubre.

A pesar de su juventud, el músico cuenta con una destacada trayectoria que abarca ocho álbumes, construida a lo largo de casi dos décadas desde su temprana adolescencia en la que no deja de facturar una exquisita colección de te canciones de soul, rhythm and blues y americana.

Hits and Misses recopila canciones que, en su mayoría, solo estaban disponibles como sencillos de 45 rpm que se vendían en los conciertos durante sus giras internacionales. El primer sencillo se grabó en 2009, justo después de su exitoso álbum debut Roll With You, y el último a principios de 2020, justo antes de su aclamado álbum de versiones de canciones de Merle Haggard, titulado Down Every Road.

Toma nota de las fechas de Eli Paperboy Reeed

Viernes 8 septiembre – Sant Boi De Llobregat – Festival Altaveu

Sábado 9 septiempre – Pamplona – Beltza Weekend

Lunes 11 septiembre – Sevilla – Sala X

Miércoles 13 septiembre – Zaragoza – Rock & Blues

Jueves 14 septiembre – Valencia – Loco Club

Viernes 15 septiembre – Madrid – Lula Club

Sábado 16 septiembre- Bilbao – Sala BBK Hiriz Hiri