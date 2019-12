Bunbury – Pequeño XX Aniversario (Warner Music)

Mucho hemos hablado de Pequeño en esta casa en los últimos meses. Esa obra inmortal que Bunbury lanzara en 1999 y que ahora –consciente de su trascendencia–, decide regalarnos en una edición ampliada en cinco volúmenes con los que volver a degustar y a sumergirnos en aquél universo cocinado a fuego lento hace 20 años.

Pequeño es el álbum fetiche del artista que hoy conocemos como adalid del rock mestizo en español; la excusa perfecta que nos hizo olvidar el peso de Héroes del Silencio y los devaneos electrónicos de ese debut mal entendido en su momento llamado Radical Sonora (1997). También fue el punto de partida hacia los mil y un caminos que empezaron a vislumbrarse en su particular horizonte y la conversión de su habitual discurso rockista, hacia terrenos más accesibles. Él mismo afirmaba durante su grabación que estas nuevas canciones “iban a gustarle hasta a sus padres”, consciente de que al dejar a un lado sus crípticas historias en favor de letras tremendamente sentidas y sinceras, terminarían calando en un tipo de público hasta entonces ajeno a su música. Calando hondo, como reza ese clásico instantáneo llamado “Infinito” que en clave ranchera abría de par en corazón de un Bunbury hasta entonces desconocido. Aún recuerdo el impacto que me causaron todas y cada una de sus canciones en una primera escucha, desde las intimistas “Algo en común” o “El viento a favor”, al tono mediterráneo casi balcánico de “El Extranjero”, los aires cabareteros de “De Mayor” o la fusión de cuerdas y flamenco de “Solo si me perdonas”.

En Pequeño XX Aniversario no solo volveremos a disfrutar de todas ellas, sino que ampliaremos el espectro recordando su contundente directo Pequeño Cabaret Ambulante grabado en México, y las caras B de la época, donde nos encontramos curiosidades como las covers de “Watching the wheels” (John Lennon), “Who by Fire?” (Leonard Cohen), “Han caído los dos” (Radio Futura), “Confesión” (Enrique Santos Discépolo) o “Voy A Perder La Cabeza Por Tu Amor” (José Luis Rodriguez, El Puma). Tomas alternativas como “El viento a favor” (opción BCN) o “Infinito (opción DF)”, la adaptación al castellano de “Requiem pour un con” de Serge Gainsbourg (aquí “Requiem por un cabrón”) y nuevas composiciones como “Un poco de juego”, “Un hombre en el espacio” o “Estrellas (Blues andino)”.

También incluye Computer, con la recreación electrónica de diez de los cortes en manos de Big Toxic, Carlos Jean o el batería Ramón Gacías y lo que nos ha parecido la guinda, sus Demos, la versión primigenia de los doce temas del álbum, acompañados de tres maquetas más: la acústica “Don y maldición”, “Feliz año” y la mítica “El jinete”. Todo ello empaquetado en una bonita caja acompañada de un libreto de 60 páginas que contiene fotos inéditas, las letras y textos de nuestro compañero Juanjo Ordás y Santi Balmes (Love Of Lesbian). Una ocasión única para hacerse con todo el material de la etapa Pequeño, seis horas de viaje pensadas tanto para los fans de este maravilloso disco, como para amantes del formato físico.

Escucha Bunbury – Pequeño XX Aniversario