Vampire Weekend lanzan un EP en directo

Vampire Weekend lanza un EP exclusivo para Amazon, Live In Florida, disponible ahora para ser escuchado y comprado sólo en Amazon Music. Grabado el año pasado en su gira Father of the Bride, el EP recoge selecciones de las dos actuaciones de la banda en Florida en el Anfiteatro St. Augustine y en el Centro James L. Knight de Miami. El EP presenta versiones en vivo de canciones que abarcan toda la discografía de Vampire Weekend, incluyendo las destacadas de Father of the Bride: “Sunflower”, “How Long?” y “2021”; así como otros clásicos como “A Punk” y “White Sky”. El EP ya está disponible en todos los niveles de Amazon Music, incluyendo el audio inmersivo en 3D, en Amazon Music HD.

“Vampire Weekend ha tenido una larga y saludable relación con los fans de la música de Florida, y el tour de Miami/St. Augustine del verano pasado no fue diferente“, explica el baterista Chris Tomson. “Estos shows eran un poco pegajosos en la humedad de agosto, pero me divertí mucho tocando y las grandes vibraciones del público siempre ayudan. Estos shows se quedaron conmigo como la salsa de pimienta de O’Steen’s o un Cubano Doble de Enriqueta’s.“

Vampire Weekend lanzó su aclamado cuarto álbum Father of the Bride en Columbia Records en 2019. El primer lanzamiento de la banda en seis años se convirtió rápidamente en su tercer álbum consecutivo para alcanzar el número 1 en el Billboard 200 y obtuvo su segundo premio Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa. Father of the Bride recibió una reacción entusiasta de la prensa, incluyendo Rolling Stone, Vulture, The New York Times y Esquire, quienes proclamaron “Vampire Weekend han ido y hecho otra obra maestra”, así como The Guardian, que los llamó “Una banda que sobrepasa sus límites con resultados sorprendentes”, y GQ, que dijo “Una de las bandas más ~importantes~ del siglo 21… el grupo se ha expandido a sí mismo y a la concepción de lo que una banda puede ser“. Como colofón a un año de éxitos, Vampire Weekend se embarcó en su gira más ambiciosa hasta la fecha, vendiendo arenas y anfiteatros en todo el mundo.



Live in Florida Tracklist:



White Sky (Live in Miami)

How Long? (Live in St. Augustine)

Sunflower (Live in Miami)

Nick from Orlando Intro

A-Punk (Featuring Nick from Orlando) (Live in St. Augustine)

2021 (Live in St. Augustine)

Escúchalo aquí.