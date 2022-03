Escucha a Soft Cell y Pet Shop Boys juntos en ‘Purple Zone’

Soft Cell, histórica banda de Marc Almond y Dave Bell publicarán su quinto álbum de estudio, Happiness Not Included, el próximo 6 de mayo vía BMG.

Han pasado dos décadas desde que lanzaran su último disco, aunque el conocido dúo aún causa fascinación al público. Tras adelantar dos de sus canciones, “Bruises On My Illusions” y “Happiness Not Included”, llega “Purple Zone”, un dueto soñado por los aficionados al shynt-pop, ya que la ultra expresividad de Marc Almond se conjuga con la nostálgica voz de Neil Tennant, capturando las cuestiones existenciales sobre el paso del tiempo que se trazan a lo largo del LP. Elevando su ritmo, Pet Shop Boys añaden también un reflejo hi-NRG que aumenta el tono melancólico de la canción, el sello personal de los sintetizadores dramaticos de Chris Lowe crea una gran intensidad teatral en el track.

Marc Almond explica “Trabajar con los Pet Shjop Boys ha sido un placer, y esta canción es la perfecta combinación de ambos”.

Dave Bell comenta, “Purple Zone es probablemente nuestro major album de pop desde principios de los 80”.

Pet Shop Boys añaden, “Estamos encantados de colaborar con un duo tan inspirador como Soft Cell en esta Hermosa canción”

‘Purple Zone’ se publicará también en CD y format de 12 pulgadas, disponibles para pre-order en este enlace. El CD también incluye la version de Soft Cell del clásico de culto de X-Ray Spex ‘The Day The World Turned Day-Glo’, y el Remix de Manhattan Clique de ‘Purple Zone’, además el 12 pulgadas incluye una selección completa de mixes de Pet Shop Boys.

Escucha ‘Purple Zone’ de Soft Cell ft. Pet Shop Boys