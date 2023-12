Bunbury vuelve a los escenarios acompañado de Los Santos Inocentes

Bunbury recupera a Los Santos Inocentes como banda de apoyo en su regreso a los escenarios. Todo cambió después de la pandemia, cuando constantes problemas en su garganta le hicieron cancelar el tour al completo y anunciar su retirada definitiva de los escenarios. Un momento difícil para un músico que desde finales de los 80 ha recorrido el planeta con Héroes del Silencio y en solitario que veía imposibilitada su expresión ante su público. La reacción a esa abrupta sacudida se convirtió en una colección de nuevas canciones que que terminaron conviviendo en el disco Greta Garbo, un trabajo diferente, de transición y en el busca nuevas vías de expresión para el que ha decidido dejar a un lado a Los Santos Inocentes, la más que solvente banda que le había acompañado en los últimos catorce años.

Esa catarsis dio como resultado un álbum grabado en El Desierto Casa Estudio en las afueras de la ciudad de México, con la producción de Adan Jodorowsky y varios músicos de estudio. Para lograr un sonido de grabación analógico y nostálgico, el artista aragonés ha llenado la grabación de referencias sentimentales a historias, discos y artistas del pasado. Esta es una muestra más de su habitual insistencia en ir un paso más allá en cada entrega, de indagar y buscar nuevas vías de expresión.

Sobre la sorprendente ausencia de Ramón Gacías, Jordi Mena, Quino Béjar, Robert Castellanos, Álvaro Suite, Jorge Rebenaque y demás en su grabación preguntamos a Enrique en nuestra reciente entrevista, donde no solo dejó caer que se trataba de algo puntual: «En este disco no han grabado ellos, nada más. No es el fin de la banda. Por de pronto, han grabado un disco y el futuro no está escrito. Para este álbum tenía claro que quería una nueva perspectiva, por muchas circunstancias», sino que cuando extrañamos la ausencia de Ramón Gacías respondió contundente: «cierto que es el primero en el que no graba desde hace 25 años, pero eso no quiere decir nada más que eso. Si tuviera que salvar a un músico del planeta de un apocalipsis zombie, salvaría a Ramón».

Mañana mismo arranca su gira especial en Buenos Aires y estos días podíamos ver al músico con sus compañeros preparando estos nuevos conciertos:

Próximos conciertos de Bunbury

5 de diciembre – Buenos Aires (Argentina)

Villa Crespo – TICKETS