Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

The Offspring – Light it up

Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess

Soccer Mommy – M

The Smile – Don’t get me started / The slip

Fontaines D.C. – Here’s the thing

TR/ST – Dark day

Toro y Moi – Hollywood (feat. Benjamin Gibbard) / CD-R

Migrant Motel – Queroseno

Yaya Bey – Career day (Exaktly remix)

Naked Roommate – Bus

Molchat Doma – Belaya polosa

Laurie Anderson feat. ANOHNI – India and on down to Australia

Cumgirl8 – Karma Police

ATK Epop feat. Michi S – Tú

Mercury Rev – A bird of no address

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Fin del Mundo – Una temporada en el invierno

Las argentinas Fin del Mundo publicarán próximamente su nuevo álbum, Hicimos Crecer Un Bosque, con Spinda Records. Esta semana han publicado como segundo adelanto el sencillo «Una temporada en el invierno», una canción que ve ahora la luz pero que ya formaba parte de su repertorio en vivo. El título hace referencia a «Una temporada en el infierno», poema del francés Arthur Rimbaud.

Landon Conrath – Asleep at the wheel

Landon Conrath es un artista de Minneapolis que pronto publicará su nuevo álbum, Employee of the Year. Esta semana ha avanzado una muestra del disco con una pegadiza canción titulada «Asleep at the wheel». El tema habla de enfrentarse a la incertidumbre y a la sensación de que las cosas están fuera de control.

Flower Face – Maniac

La artista goth-folk de Montreal Flower Face ha publicado una de nuestras canciones de la semana, «Maniac». Se trata de un nuevo avance del que será su próximo álbum, Girl Prometheus. La canción habla de «la clase de desamor que casi te mata», mostrándonos lo bueno, lo malo y lo feo en un esfuerzo valiente y catártico.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

