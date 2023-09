Disfruta de un concierto de Dry Cleaning en Route du Rock 2023

Hace pocos días Dry Cleaning pasaban por nuestro país dentro de la programación de CanelaParty, para presentar las canciones de su flamante Stumpwork (2022).

La banda de la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard y el baterista Nick Buxton son hoy protagonistas de una reciente actuación que ha compartido el canal cultural Arte TV en en Route du Rock 2023, festival de música bianual que tiene lugar en la ciudad de Saint-Malo.

Estas fueron las canciones interpretadas por Dry Cleaning en Route du Rock 2023

Viking Hair

Kwenchy Kups

Gary Ashby

Hot Penny Day

Her Hippo

Strong Feelings

Conservative Hell

No Decent Shoes For Rain

Don’t Press Me

Unsmart Lady

Scratchcard Lanyard

Magic of Meghan

Anna Calls From the Arctic

Disfruta el concierto de Dry Cleaning en Route du Rock 2023