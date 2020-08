Cabaret Voltaire regresan con nuevo álbum

Cabaret Voltaire anunciaban ayer su regreso discográfico con un disco, Shadow Of Fear, que será el primer trabajo que publican en 26 años. Su lanzamiento está previsto para el 20 de noviembre de este año, a través del sello Mute. Cabaret Voltaire no publicaban nuevo disco desde 1994, cuando vio la luz The Conversation, aunque ya por entonces Richard H. Kirk era prácticamente el único miembro restante de la formación original.

Kirk explica que este nuevo álbum disco como Cabaret Voltaire se terminó justo en el momento en que estalló la pandemia, resaltando que es un álbum extrañamente apropiado para los tiempos que estamos atravesando. Shadow Of Fear se editará en CD, vinilo y cassette. De momento puedes escuchar el primer sencillo que se extrae del disco: “Vasto”.