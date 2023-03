Nat Simons renueva ‘Ley Animal’ junto a @MissRaisa

Nat Simons lanza el primer single de su próximo álbum, «Ley Animal», tema incluido en su último disco Felina, ahora en una versión renovada que se aleja del enfoque electrónico de la versión original y se centra en guitarras de blues al estilo Ry Cooder en las estrofas y un estribillo crudo en la onda PJ Harvey en Too Bring You My Love.

En esta ocasión, Nat Simons ha colaborado con la rapera @MissRaisa, quien ha dejado temporalmente a un lado su estilo urbano para aventurarse en el mundo del rock y cantar la nueva letra que ella misma ha escrito. Nat Simons ha elogiado a la cantante por su defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, que ha sido objeto de amenazas de grupos extremistas y fundamentalistas. Según Nat, ‘Ley Animal’ define perfectamente a Miss Raisa como artista y persona, lo que le inspiró a ponerse en contacto con ella para trabajar juntas en esta canción y así fusionar sus dos mundos en una sola canción.

El nuevo álbum de Nat Simons, titulado Felinas, promete ser un trabajo lleno de garra femenina y colaboraciones con numerosas artistas mujeres que revisitarán algunos de los temas de su último disco, así como versiones y otras canciones totalmente inéditas. La producción del primer single ha corrido a cargo de Igor Paskual, guitarrista y compositor de Loquillo, y ha sido mezclado y masterizado por Dave Draper, conocido por su trabajo con The Wildhearts, The Professionals y Ryan Hamilton.

Escucha Ley Animal de Nat Simons ft. @MissRaisa

Próximos conciertos de Nat Simons

16 de marzo – SEVILLA

Long Rock – #GPS13

Entradas

17 de marzo – ALMERÍA

Clasijazz – #GPS13

Entradas

24 de marzo – LEÓN

El Gran Café – Acústico

Entradas

15 de abril – LOGROÑO

Stereo Rock & Roll Bar – #GPS13

Entradas

22 de abril – PONFERRADA

Cocodrilo Negro – #GPS13

Entradas

29 de abril – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’Oncle Jack – Acústico

Entradas

6 de mayo – VALLADOLID

Sala Porta Caeli – #GPS13

Entradas

12 de mayo – PALENCIA

Bar Universonoro – Acústico

Entradas

18 de mayo – BAEZA (JAÉN)

Café Teatro Central – Acústico

Entradas

20 de mayo – MÁLAGA

ZZ Pub – Acústico

Entradas próximamente

2-3 de junio – XÀBEA (ALICANTE)

Festival Montgorock

Entradas

17 de junio – VITORIA-GASTEIZ

Azkena Rock Festival

Nat Simons + Cherie Currie

Entradas

Foto Nat Simons: Juan Pérez-Fajardo