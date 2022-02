Calexico vuelven en abril con ‘El Mirador’

Un año y medio después de su último lanzamiento, Calexico anuncian un nuevo trabajo. A finales de 2020 llegó Seasonal Shift una especie de álbum navideño que contenía algunas versiones que incluyen clásicos de John Lennon y Yoko Ono, Tom Petty y algunos invitados especiales como Bombino , Gaby Moreno, Gisela João , Nick Urata ( DeVotchKa ) y Camilo Lara.

Ahora, el proyecto que forman Joey Burns y John Convertino están de vuelta con El Mirador, que según comentan es un faro esperanzador y caleidoscópico de rock, reflexiones de blues y sonidos latinoamericanos, que se lanzará el 8 de abril a través de City Slang.

“El Mirador está dedicado a la familia, los amigos y la comunidad”, dice Burns; cantante, multi- instrumentista y co-fundador de Calexico. “La pandemia resaltó todas las formas en que nos necesitamos unos a otros, y la música es mi forma de construir puentes y fomentar la inclusión y el positivismo. Eso viene con tristeza y melancolía, pero la música genera cambio y movimiento”.

“El Mirador” presenta la voz de telaraña de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, mientras que el rockero español Jairo Zavala trae su valentía característica a “Cumbia Península”. Al trabajar con amigos y colaboradores recurrentes, Calexico también destaca las intersecciones sociales y lingüísticas únicas en la frontera entre Estados Unidos y México y las magníficas posibilidades de un mundo sin fronteras. “El álbum está tratando de transmitir apertura”, agrega Burns. “ Mira a tu alrededor. Si estás en el Norte, necesitas un Sur para vivir en equilibrio. Todos estamos respirando juntos”.

Escucha ‘El Mirador’ de Calexico

Estas serán las canciones de ‘El Mirador’ de Calexico

1. El Mirador

2. Harness The Wind

3. Cumbia Peninsula

4. Then You Might See

5. Cumbia Del Polvo

6. El Paso

7. The El Burro Song

8. Liberada

9. Turquoise

10. Constellation

11. Rancho Azul

12. Caldera