Camera Obscura avanzan otro nuevo sencillo

Camera Obscura tendrán nuevo disco el próximo 3 de mayo, fecha en la que verá la luz Look to the East, Look to the West. Un álbum grabado en la misma sala donde Queen escribió “Bohemian Rhapsody”, que se anuncia como algo grande, un reencuadre panorámico del sonido de Camera Obscura que, paradójicamente, hizo que la banda volviera a lo básico: no hay arreglos de cuerdas ni metales; han puesto más énfasis en el piano, sintetizadores, órgano Hammond y cajas de ritmos y, quizás lo más sorprendente, el grupo ha dejado caer el velo de reverberación que caracterizó sus álbumes anteriores.

De la producción se ha encargado Jari Haapalainen, que ya trabajó con el grupo en Let’s Get Out of This Country de 2006 y My Maudlin Career de 2009, ayudándoles a crear un álbum que recuerda simultáneamente por qué sus fans de toda la vida los han amado ferozmente durante décadas.

Han pasado once años desde que publicaran Desire Lines (2013), después de cuya gira perdieran a su teclista Carey Lander. Desde entonces algunos conciertos, el lanzamiento hace un par de temporadas de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicó con motivo del Record Store Day.

Hoy conocemos el segundo de sus adelantos “We’re Going to Make It in a Man’s World”, coescrito con la tecladista Donna Maciocia para la película Ícaro (Después de Amelia) de 2021 de la cineasta Margaret Salmon. «Esta es una coescritura con Donna, una de las primeras de muchas canciones que hemos escrito juntos desde entonces. Es un poco irónico con un mensaje serio en su núcleo. Como mujeres de mediana edad en la industria musical, ¿somos relevantes? ¿Quién está interesado en nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en una industria donde las mujeres están tan subrepresentadas?». Comenta su líder, Tracyanne Campbell.

Escucha ‘We’re Going to Make It in a Man’s World’ de Camera Obscura